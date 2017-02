Das Afterwork der Extraklasse geht am 9. Februar in die nächste Runde!

Hippe DJ Tunes, die besten Drink-Mixes der Stadt, kombiniert mit feinen Food-Variationen, machen Workatonic zum ultimativen Afterwork-Hotspot, bei dem getanzt, geflirtet, genetworked und relaxt werden kann.



Powered by KURIER, WARDA, SUPERFLY.FM, HILTON VIENNA



Work-A-Tonic - Das Gin&Tonic Afterwork Clubbing der Extraklasse - jeden 2. Donnerstag des Monats - Eintritt frei

> Destination: Hilton Hotel Stadtpark, Am Stadtpark, 1030 Wien

(U-Bahn Wien Mitte/Landstrasse)

> Uhrzeit: 18h bis Mitternacht

> Happy Hour von 18h - 20h

> Requests: afterwork@workatonic.at



*SPECIAL* - Work-a-Tonic Afterhour



Feier mit Work A Tonic bis in die frühen Morgenstunden. Frag bei Work-a-Tonic nach dem #RETROBAND, mit dem du exklusiv auf der Gästeliste bei RETRO - Der Kultklub in der Babenberger Passage stehst und zu HIP HOP, HOUSE und dem legendärsten 80s, 90s & 2000 die Nacht zum Tag machen kannst!

Beim Work-a-Tonic vor Ort zu bekommen.