WOMEN, WISDOM & WINE by K+K Kirnbauer

Im Rooftop 7301 des Weinguts K+K Kirnbauer teilen vier weitere erfolgreiche und inspirierende Speakerinnen ihr Know-how mit allen Frauen, die sich und ihre innere Stärketwickeln wollen. Bei der begleitenden Verkostung der neuesten Tropfen des Weinguts können die neu geknüpften Kontakte und Gespräche dann gleich vertieft und intensiviert werden.

Beim Tagesevent „Women, Wine & Wisdom“ steht das innere Wachstum im Mittelpunkt. Die fünf Speakerinnen Marlene Kirnbauer, Karin Teigl, Vera Steinhäuser, Farangis Firozian und Johanna Ludley geben Einblick, wie man als Frau die alltäglichen Hindernisse überwindet, trotzdem innerlich bei sich selbst bleiben kann und sich auch im Stress des Spannungsfelds Karriere, Kind und Privatleben nicht selbst verliert. Sie teilen ihre Strategien für ein erfolgreiches Weiter- und Vorankommen – privat, beruflich und nicht zuletzt mental. Als Veranstaltungsort diente das Rooftop 7301 des Weinguts K+K Kirnbauer. In den malerisch gelegenen Weingärten von Deutschkreutz bietet die neue Eventlocation mit Dachterrasse einen spektakulären Fernblick und das perfekte Ambiente für anregende und motivierende Gespräche.

Fünf Frauen und ein Glücksfall

Fünf Frauen – vier außergewöhnliche Lebenswege. Allesamt mutig, charakterstark und unglaublich inspirierend. Vereint durch den gemeinsamen Gedanken und Antrieb, dass besonders Frauen sich viel stärker vernetzen und voneinander lernen sollten. Die Macht des Kollektivs, des Netzwerks aufbauen und nutzen sollten.

Marlene Kirnbauer leitet gemeinsam mit ihrem Mann Markus das Weingut K+K Kirnbauer und weiß durch ihre Doppelrolle als Unternehmerin und Mama, wie schwierig das Jonglieren der einzelnen Lebensbereiche mitunter sein kann, und wie wichtig es dann ist, sich auf sich selbst und seine innere Stärke zu konzentrieren verlassen zu können.

Karin Teigl alias @constantly_K ist seit Jahren erfolgreiche Influencerin und Entrepreneurin. Doch vor dieser beeindruckenden Karriere stand die Entscheidung, sich auf sich selbst und sein Können zu besinnen und etwas Neues zu wagen. Wie wichtig es ist, sich stets weiterzuentwickeln und seine Träume zu verfolgen, davon berichtet Teigl in ihrem Talk.

Die systematische Business Coachin, digitale Kommunikationsexpertin, Podcasterin und Buchautorin Vera Steinhäuser hat mit ihrer Female Empowerment Masterclass schon unzählige Frauen motiviert und inspiriert. Ihr Credo ist ganz klar „Investiere in dich selbst“. In ihrem Workshop teilt sie Tools und Techniken für mehr Selbstorganisation, Resilienz und Erfolg. Praktisch, lebensnah und vor allem sofort umsetzbar.

Johanna Ludley , Unternehmerin, Mastermind und Gründerin von MEtreat, dem einzigartigen Netzwerk von Frauen für Frauen, gibt in der Talkrunde all das Wissen weiter, das sie sich in den letzten Jahren hart erarbeitet hat. „Wissen ist dazu da, dass man es weitergibt.“ Wir Frauen sollten gegenseitig auf uns schauen, uns stärken, motivieren und motivieren. „Im Zusammenhalt liegt unsere größte Stärke.“

Farangis Firozian, die erfolgreiche SheEO, Gründerin, Politikerin und Menschenrechtsaktivistin hat eine außerordentliche Vorbildfunktion. Die ehemalige Bänkerin hat ein klares Statement für alle Frauen (und auch Männer) da draußen: „Do what you love! And do it from the soul! Frage dich immer ‚Wieviel % von dem was ich mache, spiegelt mein wahres Ich?‘ Wenn du es nicht mit 90%+ beantworten kannst. Don’t do it!“. Ihr multikultureller Background und beeindruckender Werdegang versprechen einen intensiven Talk am 06.10.2023, denn „gemeinsam können wir alles erreichen!“. Die Teilnehmerinnen des Events kommen beim Lunch außerdem in den Genuss der einzigartigen Kulinarik der Soulkitchen Vienna.

Zwischen den einzelnen Vorträgen können die Teilnehmerinnen beim Speeddating Bekanntschaft mit den anderen Frauen machen und beim Light-Lunch auch die köstlichen K+K Kirnbauer Weine kennenlernen. Höhepunkt und Abschluss bildet eine geführte Tour durchs Weingut inklusive Raritätenverkostung.