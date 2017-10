Es ist ein Zeichen unserer Zeit: "Der Hype" um einen Einrichtungsstil verdrängt oft alle übrigen Facetten, die das Thema Wohnen ausmacht. Deshalb widmet sich das neue KURIER-Magazin nicht nur den aktuellen Trends, die Wohnen, Küche und Bad betreffen, sondern hat an verschiedene Haustüren geklopft, um zu schauen, wie die Österreicher wirklich leben.



Wir besuchen eine Künstlerin, die Atelier und Wohnzimmer zu einem Gesamtkunstwerk gemacht hat, eine Generationen-WG, die sich einen Vierkanter nach ihren Bedürfnissen umgebaut hat, oder eine Illustratorin, die ihr Wohnzimmer in einen Dschungel verwandelt. Eine Trendforscherin hat uns sogar einen Blick in ihr Badezimmer mit Salon-Charakter gestattet.



Ob Baugruppen ein neuer Trend sind oder sich langfristig etablieren werden, wird sich noch zeigen: Wir haben Privatpersonen getroffen, die sich zusammengeschlossen haben, um ihre Idealvorstellung des Zusammenlebens in einer Wohnanlage umzusetzen. Aber natürlich kommen auch alle DesignliebhaberInnen auf ihre Kosten: Die neuesten Must-haves und Einrichtungstrends runden die Lektüre ab. Erhätlich ist das KURIER-Magazin ab 3.10. im Handel, online versandkostenfrei über [email protected] und für KURIER-Mitglieder unter www.kurierclub.at