"Wine in the City": Ein Abend zum Kosten und Shoppen

Bereits zum zehnten Mal verbindet „Wine in the City“ am 24. Oktober Weingenuss mit Lifestyle und abendlichem Shoppingvergnügen. Der KURIER verlost 3 x 2 Karten für die Veranstaltung, die von 19 bis 22 Uhr in mehr als 17 Geschäften bzw. Lokalen in der City über die Bühne geht.

Anders als andere Weinverkostungen findet diese nämlich nicht an einem Ort statt, sondern in mehreren Locations. Die rund 5.000 Gäste zahlen also ein Mal Eintritt und schlendern dann von Shop zu Bar und weiter zum nächsten Stopp, degustieren hier wie da und kaufen vielleicht auch ein. In mehr als 17 Betrieben stellen 43 Winzer aus Wien, dem Krems-, Kamp- und Traisental, dem Weinviertel, aus der Wachau, vom Wagram, vom Neusiedler See sowie aus dem Mittelburgenland zum Teil preisgekrönte Weine in die Auslage.