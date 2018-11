WINE AFFAIRS - Winter Opening

Der österreichische Wein – so populär wie nie zu vor und angesehen in der ganzen Welt. Ein besonderes Kulturgut, dem WINE AFFAIRS eine außergewöhnliche Eventserie widmet.

Am 21. November 2018 wartet wieder ein hochwertiges & cooles Wine Tasting mit einer fantastischen Auswahl an Top Winzerinnen & Winzern auf Sie.



WINE AFFAIRS verbindet die klassische Weinverkostung mit einem hippen get2gether nach der Arbeit. FINEST DJ TUNES mit einer Auswahl an ausgezeichneten Weinen aus den prominentesten Weinbaugebieten Österreichs und dem Ausland.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

• Die FACTS •

Mittwoch, 21. November 2018

Wine Tasting & Sound: 17 Uhr bis 22 Uhr

Bar & Sound: bis 24 Uhr

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

• Die LOCATION •

Hilton am Stadtpark

Am Stadtpark 1

1030 WIEN

U4 / U3 Wien Mitte // Einlass via Lobby

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

• Die TICKETS sind streng limitiert verfügbar unter:

► Vorverkauf 17€: http://www.wine-affairs.at/events/buchen/

► Abendkassa: 20€ nur solange der Vorrat reicht!

► Wine Tasting & Wasser auf den Tischen

der WinzerInnen von 17 Uhr bis 22 Uhr inkludiert!

► Gläser-Einsatz: € 10 / powered by RIEDEL The Wine Glass Company

Die Liste der teilnehmenden Winzerinnen wird ständig aktualisiert und kann auf www.wine-affairs.at nachgelesen werden.