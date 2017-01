Wine Affairs Salzburg

• Das EVENT •

Der österreichische Wein – so populär wie nie zu vor und angesehen in der ganzen Welt. Ein besonderes Kulturgut, dem wir mit WINE AFFAIRS eine außergewöhnliche Eventserie widmen, nun auch bereits zum 2. Mal in Salzburg, im noblen Sheraton Grand Hotel!



Am 16. Februar wartet wieder ein hochwertiges & cooles Wine Tasting mit einer fantastischen Auswahl an Top Winzerinnen & Winzern auf Euch.



Wir verbinden die klassische Weinverkostung mit einem hippen get2gether nach der Arbeit. FINEST DJ TUNES in the mix mit einer Auswahl an ausgezeichneten Weinen aus den prominentesten Weinbaugebieten Österreichs und dem Ausland.

• Die FACTS •

Donnerstag, 16. Februar 2017

Wine Tasting & Sound: 17 Uhr bis 22 Uhr

Bar & Sound: bis 24 Uhr

• Die TICKETS •

► Vorverkauf 15€: http:// www.wine-affairs.at/events/ buchen/

► Abendkassa: 20€ nur solange der Vorrat reicht!

► Wine Tasting & Wasser auf den Tischen der WinzerInnen von 18 Uhr bis 22 Uhr inkludiert!

► Gläser-Einsatz: € 10 / powered by RIEDEL The Wine Glass Company

• Die WINZERINNEN & WINZER •

(Auszug)

Leo Hillinger, Neusiedlersee

Weingut Kroiss, Wien/Neusiedlersee

Weingut Thul, Mosel /Deutschland

Weingut Böheim, Carnuntum

Weingut Payr, Carnuntum

Weingut Hirtl, Weinviertel

Weingut Hagn, Weinviertel

Weingut Bruckner, Neusiedlersee

Weingut Pittnauer, Neusiedlersee

Weingut Haider, Neusiedlersee

Weingut Zottl, Wachau,

Weingut Sutter, Weinviertel

Weingut Piribauer, Neusiedlersee-Hügelland

Weingut Kramer, Weinviertel

Hans Bauer, Neusiedlersee

Weingut Forstreiter, Kremstal

Weingut Nittnaus, Neusiedlersee

Weingut Keringer, Neusiedlersee

Weingut Temer, Neusiedlersee

Weingut Pasler, Neusiedlersee

Weingut Schreiner, Neusiedlersee

Laurenz V., Kamptal

Weingut Schmid, Kamptal

Trippelgut, Kärnten

Weingut Oberschil-Rieger, Weinviertel

Weingut Wieselthaler, Wien



Specials:

WienGin Kesselbrüder

"FREIWEIN" - Alkoholfreier Wein- und Sektgenuss

Brauunion: Strongbow Cider

• Die WEINBEGLEITUNG •

DJane Lola Pour

► easy/deep house & vocal house tunes.

• Die SCHMANKERLN •

► Für alle Hungrigen: Schmankerlteller mit

regionalen Köstlichkeiten zu Spottpreisen

• Die LOCATION •

Sheraton Grand Salzburg

Auerspergstrasse 4

5020 Salzburg-City



// Einlass via Lobby

• Die PARTNER •

