wine affairs - Die Frauen und der Wein - Sommerpräsentation

Wein aus weiblicher Produktion liegt stark im Trend, wobei Wine Affairs - und auch der Partner A la Carte - selbigem noch mehr Achtung schenken möchte. Darüber war man sich mit edlen Wiener KURSALON sofort einig. Und so wurde – zur Freude aller Weinbegeisterten - gemeinsam mit den Partnern – Nägel mit Köpfen gemacht:

"DIE FRAUEN UND DER WEIN", die neue High Class-Eventreihe rund um das Thema Wein aus weiblicher Hand, findet erstmalig am 13. Juni 2018 in den edlen Hallen des KURSALON HÜBNER, und bei Schönwetter auch auf dessen Terrasse, im Herzen Wiens, statt.

Zahlreiche, unterschiedliche Produzentinnen werden exklusiv für jung und alt zugänglich gemacht. Von der Kleinproduzentin bis zum Star - "DIE FRAUEN UND DER WEIN" zeigt eine breite Palette an verschiedensten Produkten und deren Erschafferinnen. Wine Affairs verschafft den Zugang zum Wein und sich von den üblichen Verkostungen und Messen ab!

Händler, Gastronomen, Importeure, Journalisten, Blogger, Schaumwein-Liebhaber...alle im Rahmen einer hippen Atmosphäre im Herzen der Stadt, untermalt von feinen Djane-Tunes. Dazu gibt es für alle Hungrigen natürlich auch köstliche kulinarische Feinheiten.

Die Liste der teilnehmenden Winzerinnen wird ständig aktualisiert und kann auf www.wine-affairs.at nachgelesen werden.