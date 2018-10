WILLKOMMEN IN MEINEM SALON. Berta Zuckerkandl

Willkommen in meinem Salon heißt das hinreißende Theaterereignis, mit dem die Schauspielerin und Sängerin Beatrice Gleicher die Welt der Berta Zuckerkandl für einen Abend wieder auferstehen lässt. Das musikalische Theaterstück in zwei Akten basiert auf Berta Zuckerkandls Tagebucheintragungen und nimmt die Zuschauer hautnah zum Stelldichein mit den berühmtesten Künstlerinnen und Künstlern aus Theater, Musik, Malerei und Architektur der Jahrhundertwende mit.

Autorin Beatrice Gleicher, die auch in der Hauptrolle zu sehen ist, hat mit diesem Theaterabend im Palais Schönburg bereits 2016 für Furore gesorgt. Ab November können Sie sich erneut in das Jahr 1892 entführen lassen und mit Berta Zuckerkandl auf eine Zeitreise über 30 Jahre gehen.

Das Besondere daran: Hier ist das Publikum tatsächlich Gast im Salon und folgt den Schauspielerinnen und Schauspielern durch die Räume des Palais Schönburg– mit einem Glas Sekt in der Hand, denn das leibliche Wohl ist, ganz wie bei einer tatsächlichen Abendeinladung, Teil der Inszenierung. Für die Authentizität sorgen außerdem liebevoll zusammengetragene Möbel und Geschirrpreziosen der Zeit sowie originalgetreue Kostüme – auch das ist bemerkenswert, denn das Stück wird ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert. Nicht zuletzt deshalb schlüpfen die Schauspieler in verschiedene Rollen: So stellt etwa der Schauspieler Dominik Kaschke unterschiedliche Persönlichkeiten wie Gustav Mahler, Hugo von Hofmannsthal oder den Mathematiker Eduard Mach dar, Markus Tavakoli ist hintereinander Hermann Bahr, Gustav Klimt und Arthur Schnitzler.