Willi Dorner „figure“

Als analoge und zugleich digitale Existenz ist diese Frau eine wie du und ich. Sobald sie sich als Bild präsentiert, ist sie anwesend und abwesend zugleich. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind wir mehr denn je ein­geschlossen in mediale Strukturen – ganz so wie hier die herausragende Tänzerin Esther Baio. Sie zeigt, wie soziale Medien Einsamkeit produzieren, wie sie User*innen in Bilder übertragen und zu isolierten Gespenstern machen. Als Performerin dringt Baio in die dramatischen Widersprüche zwischen ihrem Körper und Medien wie Video, Text oder Musik ein. Die Fäden bei dieser Darstellung einer Entfremdung zieht der Wiener Spezia­list für urbane Choreografie Willi Dorner.