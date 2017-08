WILDE MAUS ALS DVD, BLU-RAY UND VIDEO ON DEMAND

Der ersten Kinofilm, bei dem Josef Hader als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller mitwirkt, ab 1. September endlich auch auf DVD, Blu-Ray oder als Download. Die "grimmige, staubtrockene Komik des Niedergangs" wird fürs Heimkino von üppigem Bonusmaterial begleitet.



INHALT

Als der fünfzigjährige Georg seinen Job als Musikkritiker bei einer Wiener Zeitung verliert, verheimlicht er dies seiner jüngeren Frau Johanna, die ein Kind von ihm will. Er startet nächtliche Rachefeldzüge gegen seinen ehemaligen Chef, die als kleine Sachbeschädigungen beginnen, sich dann aber zu größeren Anschlägen steigern. Tagsüber verbringt er seine Zeit im Prater und trifft dort seinen ehemaligen Mitschüler Erich, der ebenfalls arbeitslos ist. Gemeinsam mit ihm und seiner rumänischen Freundin Nicoletta beginnt er eine alte Achterbahn zu renovieren. Innerhalb weniger Tage gerät sein Leben vollkommen aus allen Fugen.

BONUS

Interviews, Outtakes, Deleted Scenes und vieles mehr. Das Bonusmaterial bietet atmosphärische Einblicke rund um die Entstehung der WILDEN MAUS. Das Making Of führt an die Sets im Wiener Wurstelprater oder in die niederösterreichischen Berge, wo gerade die Proben zur "wohl unbeholfensten Schlägerei der Filmgeschichte" (Süddeutsche Zeitung) im Gange sind. Eine Herausforderung für den Schnitt bedeutet es, wenn ein Auto demoliert werden soll, sich die Windschutzscheibe jedoch als bruchsicher herausstellt. Das Wetter ist ein Fluch (der Regen kommt aus der Gießkanne), manchmal aber auch ein Segen (50cm Neuschnee im richtigen Moment). Sehnt sich Regisseur Hader wirklich nach totaler Kontrolle, wie er selber im Interview behauptet? Wie es ist, eine Sexszene zu drehen, verrät Pia Hierzegger und fragt sich, warum dabei eigentlich nicht auch die Leute hinter der Kamera nackt sind. Dazu kommen die besten Momente der Berlinale und ein ausführlicher Musik-Talk zwischen Josef Hader und Maurice von Bilderbuch (Klassik und Rock haben tatsächlich ihre Parallelen). Ein Muss für MAUS-Fans.

MIT

Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Jörg Hartmann, Denis Moschitto, Crina Semciuc, Nora Waldstätten, Maria Hofstätter u.v.a.

EVENT-TIPP

DVD-Präsentation WILDE MAUS mit Josef Hader am 7. September, 17 Uhr, im Wiener Wurstelprater bei der Wilden Maus - alle Informationen unter http://bit.ly/2vrxP0J