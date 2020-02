Personen aus Politik, Wissenschaft und Kultur sind bei der wild card Reihe eingeladen, sich einen Film auszusuchen und danach in einem moderierten Gespräch über diesen Film, aber auch über das Thema Kino zu sprechen.

Egal ob Lieblingsfilm, wichtigstes Filmthema oder Film mit besonderer persönlicher Bedeutung – der jeweilige Gast ist frei in der Entscheidung, was gezeigt wird.