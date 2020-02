Wieso Pizza und Kaffee ein starkes Duo sind

Starkes DUO: Pizza & Kaffee

Pizza ist nach Kaffee wohl die häufigste Assoziation mit Italien und in Österreich ebenso beliebt wie in ihrer Heimat. Ähnlich wie bei den regional unterschiedlichen Röstverfahren italienischer Kaffees wird auch die italienische Pizza von Region zu Region anders zubereitet. Diese Unterschiede hat Michael Ilsanker mit Francesco Calò, dem frischgebackenen Pizza Weltmeister bei der „Pizza DOC in the World 2019 Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo“, in dessen Pizzeria „Via Toledo“ in der Wiener Josefstadt erkundet. Gemeinsam haben die beiden Geschmacksexperten die Unterschiede in der Zubereitung von Pizza und Kaffee in den sieben italienischen Städten der neuen Nespresso Ispirazione Italiana Range eruiert. Ihr Resümee: Die Römer essen sie anders als die Neapolitaner. Aber wir sind uns alle einig, dass eine italienische Pizza immer ein Genuss ist. Francesco versteht die Pizza wie Michael Ilsanker den Kaffee. Was sie ausmacht, ist die richtige Zubereitung. Vor mehr als 30 Jahren wurde Nespresso nämlich, inspiriert vom perfekten italienischen Espresso, gegründet, um einen authentischen Espresso auch zu Hause zubereiten zu können. Wie funktioniert es? Nespresso Kapsel, Maschine, Tasse - done! Ein interessantes Duo, das charmant den Wien-Italien Bezug herstellt und von einander lernt. Jetzt auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram anschauen!