Wiener Sängerknaben "Together" | 12. Juni 2022

In einer war und ist Pandemie ist gemeinsames Musizieren nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Aber gemeinsam ist das Um und Auf: Menschen müssen gemeinsam agieren, und gemeinsames Singen gehört zum Schönsten, was Menschen machen.

Die Wiener Sängerknaben haben 19 Lieder ausgesucht, in denen es um gemeinsame Arbeit, um gemeinsame Sehnsucht und Hoffnung geht. Und ums Reisen, vornehmlich per Schiff. 19 Lieder, die man rund um die Welt liebt und singt - Lieder mit Migrationshintergrund und mit erstaunlichen Geschichten, die aus Menschen einen Chor machen. Ein Chor, das ist "Together".