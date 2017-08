Vom 28. August bis 3. September können Gourmetfreunde 80 Top- und Haubenlokale Wiens im Rahmen der „Wiener Restaurantwoche“ erkunden und genießen. Versüßt wird der Besuch durch einen außergewöhnlichen Preis: € 14,50 für den 2-Gänge-Lunch und € 29,50 für das 3-Gänge-Dinner. In Restaurants mit zwei Hauben gibt es mittags einen Preiszuschlag von 5 Euro und abends von 10 Euro.



Genießen Sie ein Abendessen zu zweit in exklusiven Ambiente in einem der teilnehmenden Restaurants, oder gewinnen Sie mit dem KURIER Ihr Dinner für eines der folgenden Restaurants:

Mercado

Landgasthaus Böhm

ON Market

Der Pfarrwirt

Chamäleon