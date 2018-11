WIENER KINOS - Vielfalt

In Wien hat der Besucher die Wahl zwischen 27 unterschiedlichen Kinos mit einer Gesamtzahl von 139 Kinosälen.

„Das English Cinema Haydn ist seit 1994 ein OV Kino. Neben aktuellen Filmen zeigen wir auch Liveübertragungen oder Theaterstücke und Opern sowie Classic Movies“, sagt der Besitzer und Manager Christian Dörfler.Wer Filme gerne in Originalfassung mit Untertitel sieht, geht vorzugsweise in eines der folgenden Kinos: De France, Gartenbau Kino, Filmcasino, Admiral Kino, das Schikaneder Kino, Filmhaus Kino, Votiv Kino und Breitenseer Lichtspiele.Multiplexewie das Cineplexx Wienerberg, Hollywood Megaplex Gasometer, UCI Millenium City und Cineplexx Donau Plex zeigen fallweise auch Arthousefilme.

„Unser Anspruch ist es, ein zeitgenössisches, qualitätsvolles Filmschaffen möglichst in seiner ganzen Breite abzubilden“, sagt Michael Stejskal, Geschäftsführer des Votiv Kinos. Dabei wird im Votiv Kino ein besonderes Augenmerk auf österreichische beziehungsweise europäische Filme sowie Dokumentarfilme gelegt, die vor allem politische Themen behandeln.Das Admiral Kino setzt ebenfalls Schwerpunkte,wie die Geschäftsführerin Michaela Englert erklärt: „Wir bieten einen modernen Kinobetrieb im Retro-Look. Bei der Programmierung mit internationalem Independent Kino,

vor allem aus Europa,wird auf Filme mit Frauenthemen besonders Wert gelegt.“Zuschauer der Arthousekinos wollen anspruchsvolle Filme werkgetreu sehen – in OmU. Zuschauer der OV-Kinos wollen englische Filme in Originalsprache sehen – darunter sind sowohl Arthouse- als auch Mainstreamfilme. Zuschauer der Multiplexe wollen Filme bewusst im klassischen Multiplexambiente erleben – fallweise auch in OV und selten in OmU. „Das Schöne ist ja, dass die Grenzen dazwischen immer mehr verwischen“, wie Mario Hueber, Geschäftsführer von Hollywood Megaplex sagt. „Alle Formate finden in Wien Platz, denn der Besucher möchte in erster Linie den Film, den er wählt, in perfekter Qualität erleben.“

(Den ganze Artikel "Wiener Kinos und ihre Vielfalt" lesen Sie am SO, 25.11.2018 im KURIER)