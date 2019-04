WIENER KINOS - Mein schönstes Kinoerlebnis

Kino, das ist mehr als nur Filmschauen. Es ist ein Gesamterlebnis, das unter die Haut geht. Nach dem Shoppen in einer belebten Einkaufstraße oder in einer der Shoppingmalls lockt ein Restaurantbesuch und dann darf ein gelungener Filmabend in einer der Wiener Kinos einfach nicht fehlen.

„Die Wiener Kinos, ob Multiplex oder kleine Kinos wie das Burg Kino oder das Votiv Kino sind weltweit führend auf dem neuesten Stand der Technik und bieten dem Kunden ein Rundumerlebnis“,

sagt Branchensprecher und Geschäftsführer des English Cinema Haydn Christian Dörfler. Denn Kinos zeigen nicht nur eine große Bandbreite von unterschiedlichen Filmen – von Arthouse, über Filme in Originalton bis zu den Blockbustern – längst werden auch Konzerte und Sportveranstaltungen übertragen.

Zudem finden häufig Diskussionen oder Events in einer der zahlreichen Kinos in Wien statt.

