WIENER KINOS - Erfolgsgeschichte Kino

Wir schreiben das Jahr 1896 als die Brüder Lumière nach Wien kamen,um ihren Cinématographen vorzuführen. Die „Vorstellung der lebenden Bilder“ nannten sie das Spektakel, das als erste belegte öffentliche Kinovorführung Österreichs in die Geschichte einging. Gezeigt wurde die Brandung des Meeres, die Ankunft eines Zuges und belebtes Markttreiben.

Von da an standen in Wien täglich Filmvorführungen am Programm – allerdings nur wenige Minuten lang.

Doch das Volk war von der neuen Freizeitbeschäftigung begeistert und auch Kaiser Franz Josef I. zählte zu den ersten Kinogängern. Bis zum Jahr 1902 fanden Filmvorführungen nur in einfachen Räumen in adaptierten Gaststätten, beziehungsweise schmalen, lang gestreckten Geschäftslokalen – so genannten Ladenkinos – statt. Des Weiteren in Höfen von Wohnanlagen, im Rahmen von „Abnormitätenschauen“ und in Zirkuszelten. Im Wiener Prater entstand noch im selben Jahr das erste feste Kino in einem großen Holzbau, der 600 Personen fasste. Um 1906 gab es bereits 12 feste Kinos in Wien, einige davon gingen ausTheatern hervor. So zum Beispiel das 1898 errichtete Jantsch-Theater, welches 1905 in „Lustspieltheater“ umbenannt wurde.

