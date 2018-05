Wiener Kinos - Blockbuster

Was haben die Eiskönigin, Ironman und E.T.,der Außerirdische, gemeinsam? Richtig! Sie alle sind Blockbuster und damit Filme, die als extrem erfolgreich bekannt sind.

Die ursprüngliche Bezeichnung des Wortes Blockbuster stammt übrigens aus dem 2. Weltkrieg, als Fliegerbomben ganze Häuserblöcke zerstörten. Später wurde der Begriff auf die Filmbranche umgelegt. „Der Begriff tauchte zum ersten Mal beim Film "Der weiße Hai" auf, als die Menschen so lange Schlangen vor den Kinokassen bildeten, dass das Leben in den angrenzenden Häuserblöcken lahmgelegt – übertrieben gesagt – gesprengt wurde“, erklärt Branchensprecher der Wiener Kinos und Besitzer des English Cinema Haydn Christian Dörfler.