WIENER KINOS - Architektureinfluss

Kristallleuchter, Stuckatur an der Decke, roter Samt und ein großer Vorhang:

Viele Wiener Kinos sind aus einemTheater entstanden,wie beispielsweise das Apollo. Architektonische Highlights gibt es in der Wiener Kinoszene auch heute noch viele.

Das Filmcasino besticht noch immer stilvoll mit dem klassischen Ambiente der Fünfziger-Jahre-Architektur.

Das Metro Kinokulturhaus ist eines der traditionsreichsten Lichtspielhäuser der Stadt, das einem das Gefühl gibt, man taucht in eine längst vergessene Zeit.