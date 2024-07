KURIER verlost für folgende Künstler je 2x5 Tickets:

23.7. Nadja Maleh / Christof Spörk:

Nadja Maleh - BEST OF "BUSSI BUSSI"

Ein Bussi ist was Feines. Zwei Bussis sind manchmal eines zu viel. (Bussi links, Bussi rechts! *Umdreh* „Wer war das?“)

Doch was ist eine Bussi Bussi – Gesellschaft ohne Bussis? Ist ein Bussi das Gegenteil von einer Kopfnuss und warum gibt es so viele Arten davon: aufs Bauchi, aufs Auge, auf die Wange, aus der Ferne, auf den Mund, für zwischendurch …!?

Wie geht Nähe in Zeiten von Distancing und wer ist gefährlicher: Braunbär oder Bussi Bär?

Christof Spörk - "EIERTANZ"

Woran liegt es, dass wir ständig herumeiern, auf der Suche nach Glück? Wir optimieren, spezifizieren, evaluieren, sublimieren, individualisieren unablässig – frei nach dem Motto „busy going nowhere“.

Und wollen dabei keine Fehler machen und vor allem niemanden beleidigen. Und als wäre das nicht genug, schreiben wir täglich die verflossene Vergangenheit neu. Ist der Mensch tatsächlich ein derart kompliziertes Wesen? Oder ist uns nur einfach fad im Schädel? Denn dann geht der Esel aufs Glatteis tanzen.

Christof Spörk ist ein Philosoph unter den Kabarettisten – oder eben der Satiriker unter den Philosophen.

Halten Sie sich fest. Das wird ein Aufsehen erregender Eiertanz.

Christof Spörk, solo.

24.7. Gerald Fleischhacker / Lydia Prenner Kasper

Gerald Fleischhacker - "LUSTIG!?"

Optisch und am Papier ist Gerald Fleischhacker bald ein Mittfünfziger. Innerlich jedoch knapp der Pubertät entronnen. Das sorgt natürlich für Probleme im Alltag, mit der Familie und ebenso im Umgang mit seinen Mitmenschen. Nicht jeder versteht es, wenn der Fleischhacker die WhatsApp-Gruppe des Kinderhorts crasht oder die neuen Entwicklungen in Sachen Wellness und Start-ups nicht ganz so ernst nehmen kann.

Eigentlich will er dem Fortschritt ja nicht im Weg stehen, andererseits erklären sich ihm die Vorteile des neuen Saugroboters nicht ganz. Der tägliche Einkauf wird durch die Einkaufslisten-App auch nicht einfacher und ganz generell stellt sich die Frage: Wenn Mann und Frau schon seit Jahrzehnten aneinander vorbeireden, hilft da Google Translate?

Vielleicht ist der Fleischhacker aber auch nur zu alt für all das? Vielleicht braucht‘s ihn auch gar nicht mehr? Kann nicht ohnehin alles von künstlichen Intelligenzen erledigt werden? Was ist, wenn die K.I. uns K.O. schlägt? Und sind wir nicht verloren, wenn wir es nicht einmal schaffen ein Geschäft auf „Willhaben“ vernünftig abzuwickeln? Das sind die Fragen, die den bald Mittfünfziger beschäftigen.

Es sind wie immer die Absurditäten des Alltags, die Gerald Fleischhacker in seinem fünften Soloprogramm hoch komisch und amüsant behandelt, denn das Leben ist LUSTIG. Vielleicht nicht immer für ihn selbst, aber sicher für alle anderen!

26.7. Eva Maria Marold / Stefan Haider

Eva Maria Marold - „RADIKAL INKONSEQUENT"

Mit ihrem Programm „Radikal Inkonsequent“ überrascht Eva Maria Marold wieder einmal mit ihrer Vielseitigkeit. Die gebürtige Burgenländerin, eine geborene Sängerin, entführt gebührend in die Welt, in der sie sich geborgen fühlt: die Welt der Musik.

Es wird ein sehr persönlicher Abend mit ihren ureigensten Interpretationen bekannter Lieder von A wie ABBA bis zu Z wie ZAPPA. Es wird musiziert und lamentiert, es wird gelacht und nachgedacht. Es geht um Liebe und den Tod und bei zu wenig Sauerstoff um Atemnot. Es geht um Glück und um die Männer, um Schurken und um Unschuldslämmer. Eva singt laut, hoch und mit viel Herz, dazwischen macht sie den einen oder anderen Scherz.

Der Titel ist Programm: inkonsequent, weil sie uns auf eine Reise quer durch alle Epochen und Genres der Musikwelt nimmt und radikal, weil sie sich dabei nix pfeift. Auf der Bühne begleiten sie diesmal zwei der weltbesten Musiker von überhaupt: Andi Pilhar am Keyboard und Goran Mikulec an der Gitarre.

Stefan Haider - BEST OF „SUPPLIERSTUNDE"

Nach fast 20 Jahren aktiver Mitgestaltung im österreichischen Bildungssystem habe ich die darin versteckten Highlights natürlich längst entdeckt. Eines davon ist ganz sicher die Supplierstunde. Einfach einmal unvorbereitet in die Klasse gehen, niemand weiß, was passieren wird, schauen, was möglich ist. Und trotzdem sind es manches Mal die besten Stunden. Stunden, an die man sich ein Leben lang erinnert oder wenigstens bis zur nächsten Pause.

Nach 11 Soloprogrammen und über 1500 Vorstellungen seit 1997 stellt sich Stefan Haider zum ersten Mal mit einem „Best of“ auf die Bühne. Material gibt es genug, das Bildungsthema ist aktueller denn je und die Motivation sowohl als Religionslehrer wie auch als Kabarettist ist ungebrochen. Und der wohl größte Vorteil einer Supplierstunde: Nichts davon kommt zum Test!

27.7. Thorsteinn Einarsson

Thorsteinn Einarsson - "TOUR 2024"

Der aus Reykjavík, Island, stammende Sänger und Songwriter Thorsteinn Einarsson kann bereits auf einige beeindruckende Highlights in seiner noch jungen Karriere zurückblicken: Drei veröffentlichte Top-10-Alben in Österreich, ein Austrian Amadeus Music Award, über 20 Millionen Streams und Konzerte im In- und Ausland gehen bereits auf das Konto des 27-Jährigen.

Als er im Alter von 18 Jahren an der Castingshow „Die große Chance“ in Österreich teilnahm, es bis ins Finale schaffte und landesweite Aufmerksamkeit bekommen hatte, nahm seine Musikkarriere Fahrt auf. Er unterzeichnete noch im selben Jahr (2015) einen Major-Label-Deal für sein Debütalbum 1; (“one continued”). Bereits seine erste eigene Single „Leya“ wurde dabei zu einem Top-10 Radio-Hit in Österreich und brachte ihm 2016 seine erste Auszeichnung als „Songwriter des Jahres“ bei den Austrian Amadeus Music Awards ein. Noch im selben Jahr spielte er vor über 30.000 ZuschauerInnen beim Donauinselfest in Wien, dem größten Outdoor-Festival Europas.

Die folgenden Jahre waren geprägt von seinen erfolgreichen Singles „Kryptonite“, „Galaxy“, „Swingset“ und „Shackles“, welche Thorsteinn’s Status in der österreichischen Musiklandschaft festigten. Der rockige Popsound, seine markante Stimme und die autobiografischen Texte sind konstante Bestandteile seiner musikalischen Identität, die den Sänger über die österreichischen Landesgrenzen hinweg trugen. So konnte er seine Fanbase auch im Ausland durch erste Fernseh- und Radioauftritte in Deutschland sowie Live-Shows in der Schweiz, UK, Holland und Ungarn stetig ausbauen.

2022 war ein besonderes Jahr für Thorsteinn, da er sein drittes Studioalbum „Einarsson.“ veröffentlichte und sich somit einen Traum – nämlich das Kreieren einer “Album-Trilogie” – erfüllen konnte, kurz bevor er auf seine erste eigene Solo-Headliner-Tour ging, gefolgt von unzähligen Festival-Shows im Sommer und als Support von u.a. Nico Santos und Silbermond.