Wiener Comedian Harmonists: Jubiläumstour

Die Wiener Comedian Harmonists singen, swingen und unterhalten ihr Publikum sowohl mit bekannten und unbekannten Songs der 20er und 30er Jahre als auch mit Neuinterpretationen aktueller Songs und bekannten Opernklassikern. Den fünf Herren des Staatsopernchores und ihrem Pianisten gelingt es mit einer großen Portion „Wiener Schmäh“, viel Leichtigkeit und Humor ihre Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aufs Neue zu begeistern. Es trifft sich die Familie Kraus und fragt sich, was Daisy heut so macht, da funkeln die Stars & Stripes wenn die Gitarren aufspielen.

Von „Veronika, der Lenz ist da“ bis zu „Puttin‘ on the Ritz“, von „Ali Baba“ bis „Nessun dorma" bleibt kein Wunsch offen und für gute Unterhaltung auf höchstem musikalischem Niveau ist gesorgt. Man stellt in bester Stimmung am Ende der Vorstellung erfreut fest: „what a wonderful world“.

Christoph Wagner-Trenkwitz führt als Conférencier launig und humorvoll durch das abwechslungsreiche Programm und unterhält mit Anekdoten und „Gschichtln“ rund um die Musikstücke das Publikum.

