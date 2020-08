Wien dreht auf! Noch bis zum 29. August das Programm genießen

„Schule des Kriechens“ Uhr

In einer Zeit, wo „Systemerhalter_innen“ in aller Munde sind, widmet sich das Stück „Die Schule des Kriechens“ zwei Berufssparten, die unterschiedlicher und gleichen kaum sein könnten: den Pädagog_innen und den Putzkräften. In rasanten Szenenabfolgen befragt „Die Schule des Kriechens“ Arbeitsbedingungen, Rollenbilder und Vorurteile in der multi-kulturellen und multi-ethnischen Migrationsgesellschaft. Dabei werden Perspektiven und Rollen gewechselt, dass es nur so kracht im Fundament der Gesellschaftsordnung.

Ein dreisprachiger Wirbelwind eines Stücks, welches in Zeiten von Corona und Turbokapitalismus zu mehr Solidarität aufruft. Denn unterm Strich gilt: Wenn ich dein Problem löse, löse ich gleichzeitig damit auch mein Problem.

Von und mit: Olja Alvir, Zoran Bogdanović, Imre Lichtenberger Bozoki, Branko Hackler, Melika Ramić