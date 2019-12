Whispering Bones: Wie uns Knochen helfen Verbrechen aufzuklären

Wussten Sie, dass ein normales menschliches Herz 300 bis 350 Gramm wiegt, das durch Belastung vergrößerte Herz eines Sportlers aber gut und gerne 500 Gramm auf die Waage bringen kann? Der Herzmuskel passt sich an die Bedürfnisse des jeweiligen Körpers an. Diese und andere Geschichten rund um den Motor unseres Lebens erfährt man seit Oktober in der neuen Körperwelten-Schau in Wien. Thematischer Schwerpunkt sind das Herz mit seinem weitverzweigten Gefäßsystem, aber auch Funktionsstörungen und Verschleißerscheinungen – die Folgen von Dauerbelastung. Krankheiten des Blutkreislauf-Systems sind heute die häufigste Todesursache.