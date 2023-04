Weltpremiere von "Der Pass", Staffel 3

Die mehrfach ausgezeichnete Sky Original Serie „Der Pass“ feiert am 4. Mai die TV-Premiere der dritten und letzten Staffel.

Zum Start des großen Serienfinales wird es am 20. April 2023 die Weltpremiere im Gartenbaukino in Wien geben. Sehen Sie gemeinsam mit den DarstellerInnen und MacherInnen die ersten zwei Episoden vorab.