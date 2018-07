WEIN & CO Sommerfestival im Augarten Wien

Als sommerliches Pendant zum Wein- und Kulinarikfestival MondoVino und als exklusives Geburtstagsgeschenk an alle WeinliebhaberInnen und die, die es noch werden wollen, hat WEIN & CO zum 25jährigen Jubiläum ein neues und außergewöhnliches Eventformat geschaffen. Gemeinsam mit einer exquisiten Auswahl an WinzerInnen und österreichischen Weinen wird für zwei Tage der gesamte Augarten in ein Fest des edlen Tropfens verwandelt – und das bei gratis Eintritt.

Es erwartet Sie von Samstag bis Sonntag, bei gratis Eintritt, eine bunte Auswahl an Weinen, Wohlfühl-Essen der besten Wiener Foodtrucks & IceCream-Wagen, gastronomische Leckerbissen, sommerliche Getränkevariationen für Jung & Alt und ein Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Entspannen Sie sich am Samstag, 04.08.2018 und Sonntag, 05.08.2018 bei einer kühlen Flasche Wein, einem sommerlichen Cocktail und cooler Swingmusik im Augarten Wien.

Eigens für alle Kinder und Junggebliebenen gibt es einen separaten Kinder- und Spielbereich mit einem bunten Rahmenprogramm, von basteln und malen bis Seifenblasenworkshops und einer großen Play-Area ist alles dabei, was das Kinderherz begehrt.