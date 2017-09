Waves Vienna: Talenteschau und Seelenstrip

Als "Säuberungsaktion der Seele während einer Zeit emotionaler Konfusion" bezeichnet Alec Ounsworth, Mastermind der Band Clap Your Hands Say Yeah, das jüngste Album "The Tourist".

Persönliche Probleme, erklärt der 39-Jährige, seien der Grund für die Konfusion gewesen. Mehr will er dazu aber nicht sagen. Denn: "Ich will, dass die Leute diese Musik hören können, ohne sich vorher schon eine Meinung dazu gebildet zu haben."

Es ist ein berechtigter Wunsch. Denn auch wenn in den Texten Verzweiflung und Orientierungslosigkeit anklingen, musikalisch ist dieses fünfte Album der Band, die der New Yorker Brooklyn-Szene entstammt, längst nicht so depressiv und melancholisch, wie man demnach vermuten würde.

Wie genau es klingt, kann man am 28. September hören, wenn Clap Your Hands Say Yeah beim heurigen "Waves Vienna" als einer der wenigen Acts auftreten, die sich schon ein tolles Renommee erspielt haben.

Denn primär versteht sich das "Waves Vienna" als ein Showcase-Festival, das Newcomern die Chance gibt, sich vorzustellen – und dem Publikum die Möglichkeit, sie zu entdecken.

Seit das heuer zum siebenten Mal stattfindende Festival voriges Jahr mit seiner Zentrale in das WUK gezogen ist, ist das Entdecken, auch sehr einfach geworden. Vier von mehr als zehn Bühnen, die beim Waves bespielt werden, befinden sich dort. Drei weitere sind in einer Schule hinter dem WUK und alle anderen – etwa die Canisiuskirche, die zur "Gamechanger Church" wird, – sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Highlights des Programms sind heuer der Disco-Pop von Nite Jewel und das niederländische Trio The Homesick mit seinem Indie-Rock, der ein weinig an die Sixties erinnert.

Zu entdecken gibt es neben dem psychedelischen Sound des Schweizers Fai Baba auch den fantastischen Pianisten Lubomyr Melnyk aus der Ukraine und den Brüsseler Singer/Songwriter Milo Meskens. Und natürlich wie immer auch jede Menge heimische Newcomer.

Alle weiteren Infos zum Programm gibt es unter www.wavesvienna.com.