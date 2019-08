Wandern mit dem Schiff - Natur aktiv erleben

Es ist Ende August und der Sommer zeigt sich weiterhin von seiner schönsten Seite. Und weil es um diese Jahreszeit nichts Besseres gibt, als in die Natur zu gehen und sich mit einem Sprung in den See zu belohnen, verlost das Parkhotel Pörtschach**** ein einzigartiges Wochenende für aktive Naturliebhaber.

Wenn der Sommer in die finale Runde geht, eignet sich eine Sportart ideal – nämlich das Wandern. Denn anders als im Juni und Juli präsentiert sich der Spätsommer mit milderen Temperaturen und einer wahren Farbexplosion der Natur – die optimale Ausgangslage, um die Natur aktiv zu erleben. Für all jene, die die beliebte Outdoor-Sportart auf eine neue Art und Weise kennenlernen möchten, bietet das Parkhotel Pörtschach**** das Wandern mit dem Schiff an. So kann man nicht nur die wunderschönen Rundwanderwege, sondern auch den türkisfarbenen Wörthersee in verschiedenen Perspektiven erleben.

Die vielen attraktiven Wanderungen können dabei von jeder Anlegestelle aus spontan gewählt werden. Der Rundwanderweg mit lichtgefluteten Waldstrecken und sanften Hügeln mit See- und Karawankenblick ist ein attraktives Ziel für Genusswanderer.