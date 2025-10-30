Walzersymphonie - KI-Forschung trifft auf Klassik

Künstliche Intelligenz und klassische Musik fließen nahtlos ineinander im Projekt Walzersymphonie. Im Auftrag von Johann Strauss 2025 Wien lotet das Ars Electronica Futurelab mit Studierenden von vier Musikuniversitäten in Österreich, Deutschland und der Schweiz aus, wie Komponisten und Musiker das Potenzial von Künstlicher Intelligenz

kreativ nutzen können. Fernab von Imitation oder Automatisierung, wofür KI immer öfter eingesetzt wird, erkundet das

Kunstprojekt künstlerische, innovative und individuelle Wege im Umgang mit moderner KI anhand derMusik von Johann Strauss.



Ausgangspunkt ist das KI-basierte Kompositionssystem Ricercar, das seit 2019 vom KI-Forscher und Musiker Ali Nikrang am Ars Electronica Futurelab entwickelt wird – und auf die Bedürfnisse der klassischen Komposition ausgerichtet ist. Trainiert wurde Ricercar mit Tausenden Musikstücken der letzten Jahrhunderte, zum Festjahr 2025

speziell mit Musik von Strauss erweitert.



4 Sätze der Symphonie

• Der Flederfrosch: In Anlehnung an „Die Fledermaus“ inszeniert Danielle Lurie, München, eine operettenhafte

Casting-Szene, in der KI als Spiegel der Gesellschaft dient. Überzeichnete Vorurteile und Diskriminierung finden

auch musikalisch Ausdruck – in einer humorvollen Symbiose von Mensch und Maschine.

• Dialog im Walzer: David Bock, Zürich, beleuchtet den Austausch zwischen menschlicher und KI-Kreativität in der Komposition.

• Scherzo: Ausgehend von Strauss’ tiefer Affinität zur Tanzmusik und ihrer Verbindung zu aktuellen Trends interagieren Caballero und Guntner, Wien, mit dem KI-System Ricercar, um sich Strauss’ heutigen Zugang zum Tanz vorzustellen.

• It’s Just Noise: Wie lässt sich akustisches Chaos ordnen – und wann wird daraus Musik? Johannes Brömmel, Salzburg, erforscht akustische Wahrnehmung in der heutigen Informationsflut.



Vorstellung 27. November 2025 | 19.00 Uhr | MuseumsQuartier Wien | Halle E | 1070 Wien

Mehr Infos unter: https://www.johannstrauss2025.at/event/walzersymphonie/