Waldbaden – Eintauchen in die Stiftswälder von Klosterneuburg

Wer in den Wald geht spürt es gleich: die Umgebung tut uns gut. Wir tauchen ein in eine wohltuende Welt und lassen den hektischen Alltag draußen. Dabei wird unser Immunsystem durch vielerlei Stoffe in der Waldatmosphäre gestärkt. Mit gezielten Übungen intensivieren wir diese Heilwirkung des Waldes – das ist Shinrin Yoku, das Waldbaden.

Waldbaden, das ist mehr als ein Waldspaziergang. Ziel ist es, uns körperlich und mental zu erholen sowie unsere Gesundheit zu beleben. Was in Japan eine anerkannte Therapieform ist, wird auch in Europa immer bekannter.

Die Wälder des Stiftes Klosterneuburg bieten den Rahmen, und es sind ausgewählte, besonders stimmungsvolle Orte, die Sie auf Ihrem 2,5-stündigen Weg entdecken. Begleitet werden Sie von Zsófi Schmitz, Naturvermittlerin und Waldbadentrainerin. Sie erleben inspirierende Achtsamkeitsübungen, die die Verbindung zur Natur, zum eigenen Selbst sowie zum großen Ganzen stärken.

Die monatlichen Termine haben jeweils einen anderen, zur Jahreszeit passenden Themenschwerpunkt und finden an unterschiedlichen Waldstandorten statt. Alle Treffpunkte sind öffentlich gut erreichbar.