Vorweihnachtliche Erlebnisgarten-Führung auf der City Farm im Augarten

Winterfrischgemüse ist die Revolution im Gartenbeet: Wer spätestens im September auspflanzt, wird frische Radieschen, einen schönen Lollo-Rosso-Salat, süße Karotten und sehr vieles mehr den ganzen Winter hindurch bis in den März hinein ernten können.

Wie das möglich ist? Wolfgang Palme, Gemüseexperte und Leiter der City Farm Augarten, hat vor 15 Jahren entdeckt, dass viele der gängigen Gemüse viel frostverträglicher sind als bis dahin bekannt war. Inzwischen ist diese Anbaumethode erprobt.

Hobbygärtner können sich auf der City Farm Augarten in Wien in Workshops schlau machen und dort auch an bestimmten Markttagen Jungpflanzen erwerben. Im Grüne Welt Journal in der KURIER freizeit berichtet Ingrid Greiseneger regelmäßig darüber, das nächste Mal am 11. November!