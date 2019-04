Vorhang auf für die besten B-Girls aus Österreich

Am Samstag werden sich im ausverkauften Wiener Volkstheater die besten B-Boys und B-Girls (die Szenebegriffe für jemanden, der Breakdance tanzt) aus Österreich bei einer weiteren Ausgabe des „Red Bull BC One Cypher Austria“ gegenüberstehen.

Als wichtigste Neuerung erwartet das Publikum das B-Girl Battle. In einem eigenen Bewerb messen sich die B-Girls im exakt gleichen System wie die B-Boys, anstatt mit ihnen im selben Battle zu starten. Die Gewinnerin erwartet ebenso ein Ticket zum World Final. Es werden also erstmalig zwei Champions gesucht, die dann gemeinsam Österreich im internationalen Bewerb vertreten. So wird dieses Jahr auch ein B-Girl aus Österreich mitmischen, wenn es darum geht den BC One B-Girl World Champion 2019 zu küren.