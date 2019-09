Vordenken, Eingreifen, Zukunft gestalten - die GLOBART Academy

GLOBART startet ein neues Format: Die Triade “LEBEN MACHT SINN”. In einem dreijährigen zusammenhängenden Programm widmet sich die Denkwerkstatt jeweils einem Schlüsselbegriff der Gegenwart. Lectures, Rooms for Change und Installationen von renommierten ForscherInnen, KünstlerInnen, UnternehmerInnen und AktivistInnen gestaltet und laden zum Mitmachen, Diskutieren und Vernetzen ein. Die GLOBART Academy macht es sich zur Aufgabe, einen LebensRaum zu schaffen, an dessen Entstehung die TeilnehmerInnen mitwirken und der eine Begegnung unterschiedlicher Menschen, Disziplinen, Perspektiven ermöglicht. Das Ziel der GLOBART Academy ist, Menschen zu inspirieren, aktiv zu werden und die Gesellschaft zu stärken.



Nähere Informationen und ein detailliertes Programm unter: www.globart-academy.at