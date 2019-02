Vom Sudern bis zum Schweigekloster: Niedetzky auf der Bühne

Entwickeln wir uns zurück? Zum Ursprung des Wortes Pathos, dazu, Leid wieder leidenschaftlich zu ertragen? Das fragt sich Angelika Niedetzky in ihrem vierten Soloprogramm, das genau so, nämlich „Pathos“ heißt und mit dem sie am 13. Februar Mittwoch Premiere feiert. Darin stellt sie das salonfähig gewordene Sudern und Raunzen zur Debatte, und fragt sich, wie wir zu Suchenden im Dschungel der Gefühlsverwirrungen wurden, wie der Weg ins Schweigekloster der einzige Ausweg.

Warum dieses Thema? Auslöser war eine Autofahrt durch Bayern, sagt Angelika Niedetzky. „Dabei lief eine Sendung über Pathos, die hat mich so in den Bann gezogen, dass ab dann der Titel feststand.“ Gearbeitet daran hat sie ein Jahr lang - in Griechenland, Südtirol, und Kambodscha. „Unterschiedlicher geht es kaum und so vielseitig ist auch das Programm geworden“, sagt sie.

Ändere dich selbst

Wie geht sie selbst mit Raunzern um? „Ich versuche sie mir immer vom Leib zu halten. Ich musste das auch erst lernen, heute weiß ich: Du kannst niemanden ändern, nur dich selbst. Dann ändert sich auch dein Umfeld.“

Wenn sie selbst nicht mehr weiterkann, geht sie übrigens in die Natur. „Dort sind alle Antworten. Und meine Hunde bringen mich auch runter. Die bewerten nie, sind immer für mich da und vor allem immer gut gelaunt.“