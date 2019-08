Vogue Special im Volksgarten: Tanzfläche wird zum Laufsteg

Exaltierte Posen, glamouröse Auftritte, Bewegungen wie auf dem Laufsteg: All das zeichnet den Tanzstil „ Voguing“ aus. Er orientiert sich an den Körperhaltungen von Models und entwickelte sich in den 1970er- und 1980er-Jahren in der New Yorker Homosexuellen-Szene.

Spätestens mit Madonnas Housesong „Vogue“ wurde er Anfang der 90er-Jahre einem breiteren Publikum bekannt.