"Viva Frida Kahlo": Eine Virtual Reality Experience

In die Welt einer Ikone eintauchen

Eins werden mit der Kunst – das ist beim immersiven Gesamterlebnis „Viva Frida Kahlo“ ab dem 27.4. tatsächlich möglich. Mittels Hochleistungsprojektoren werden die weltberühmten Werke der legendärsten Künstlerin Mexikos auf bis zu 24 Meter lange und 5,5 Meter hohe Wände sowie den Boden der Wiener Marx Halle projiziert. Akustisch untermalt wird das 360-Grad-Erlebnis von einem eigens komponierten Soundtrack, zudem führt eine Sprecherin mit Originalzitaten Frida Kahlos durch die Gefühlswelt der Ausnahmekünstlerin. Lassen Sie sich nach Mexiko in die „Casa Azul“ in Coyoacán entführen, wo die junge Frida Kahlo damit beginnt zu malen, nachdem ein schwerer Unfall sie ans Bett gefesselt hatte. Im anschließenden Showroom, dem Highlight der Ausstellung, werden die Besucherinnen und Besucher dann förmlich in Frida Kahlos Welt hineingezogen. Hier erleben sie 1920er bis 40er Jahre und tauchen ein in die farbenfrohen Gemälde und Selbstbildnisse, die Zeugnis ablegen von einem Leben voller Anmut, Schmerzen – aber auch ungebrochenem Lebenswillen. Am besten machen Sie sich davon aber selbst ein Bild!