Virginia Ernst singt mit Denk und Ballwein

Zu gewinnen. „Ich bin stark genug“, singt Virginia Ernst auf Englisch in ihrer neu erschienen Single „Looking in These Eyes Now“. Und um Stärke geht es auch in einem anderen Projekt. Sie möchte Frauen Mut machen, aufzusehen, für ihre Rechte einzustehen, sich ihr Können einzugestehen.

Dazu organisiert sie bereits zum zweiten Mal das Konzert „Starke Stimmen – Starke Frauen“, das am 8. März, dem internationalen Frauentag, um 19.30 Uhr im Novomatic Forum Wien (1., Friedrichstraße 7) stattfindet. Mit auf der Bühne sind Künstlerinnen wie Birgit Denk, Monika Ballwein oder die Kernölamazonen. Der KURIER verlost für dieses Konzert 1x 2 Karten inklusive Meet & Greet.