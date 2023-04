VIP Tickets gewinnen

Der Tabellenführer aus St. Pölten kann mit einem Sieg den ersten Platz in der ADMIRAL 2. Liga weiterhin für sich behaupten. Die First Vienna befindet sich momentan auf dem fünften Platz in der Tabelle und konnte im Kalenderjahr 2023 bereits zwei Plätze nach oben gut machen. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im Herbst letzten Jahres endete in einem Remis. Nun treffen die beiden Teams in der Rückrunde aufeinander, im Spitzenspiel der 22. Runde in der ADMIRAL 2. Liga.“