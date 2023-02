VIP Tickets gewinnen

Der Tabellenführer aus St. Pölten konnte letzte Woche zum Rückrundenauftakt auswärts in Graz bereits die ersten drei Punkte mitnehmen und somit auf dem ersten Tabellenplatz der Liga verbleiben. Der SV Horn ist momentan auf dem dritten Platz in der Tabelle zu finden und konnte das erste Pflichtspiel im Kalenderjahr 2023 ebenfalls für sich entscheiden. Nun treffen die beiden Teams aus Niederösterreich aufeinander im Spitzenspiel der 18. Runde in der ADMIRAL 2. Liga.“