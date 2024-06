VIP-Karten für Klassik unter Sternen am 3. Juli

Kammersängerin Elīna Garanča begeistert am 03. Juli ihr Publikum bei „Klassik unter Sternen“ in Göttweig gemeinsam mit Serena Sáenz und Iván Ayón Rivas. 2024 brillierten Elīna Garanča und Serena Sáenz bereits gemeinsam bei der viel umjubelten Einlage am Wiener Opernball.

Auch diesen Sommer wird höchster Kulturgenuss unter freien Himmel geboten. Ein einmaliges und emotionsgeladenes Konzerterlebnis - mit den Höhepunkten ihres Repertoires, einer Hommage an Maria Callas und einer persönlichen musikalischen Weltpremiere!

Elīna Garanča liebt es mit aufstrebenden und auch bereits etablierten jungen Sänger:innen gemeinsam auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu begeistern. In diesem Jahr werden die Opernsuperstars Serena Sáenz und Iván Ayón Rivas bzw. ZukunftsStimme Clemens Alexander Frank für Gänsehautmomente sorgen.

Der imposante Innenhof des Benediktinerstiftes Göttweig bietet eine einzigartige Konzertatmosphäre, die alle Sinne anspricht und Besucher:innen magisch anzieht. Für Elīna Garanča hat das Konzert einen besonderen Stellenwert und ist seit Jahren ein Fixpunkt neben ihren Engagements an der Wiener Staatsoper, der Philharmonie Berlin oder am Royal Opera House in London.