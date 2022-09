Von 1. bis 2. Oktober findet die Vienna Comic Con statt. Neben zahlreichen Comic-Helden und Gaming-Begeisterten wird auch die Programmierschule Codecool vor Ort sein. Wo der Zusammenhang ist?

Hinter den Helden aus Games und Filmen steht ein starkes Team aus Codern, Entwicklern und kreativen IT-Profis, die diese zum Leben erwecken. Ganz nach dem Motto „Not all heroes wear capes, but some of them code!“ hat sich Codecool dazu entschieden, auf der Vienna Comic Con mit einem eigenen Stand inkl. Programm vertreten zu sein.