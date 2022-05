Ursula Strauss & Ernst Molden - Wüdnis | 2. Juni 2022

Seit mittlerweile sieben Jahren arbeiten Schauspielerin Ursula Strauss und Songwriter und Dichter Ernst Molden mittlerweile zusammen. In den vergangenen Jahren hat Ernst Molden für Ursula Strauss und sich ein Dutzend neuer Lieder geschrieben. Im Jahr 2020 folgte das Album WÜDNIS und die dazugehörige Tour. Die Songs, reduziert auf zwei Stimmen und elektrische Gitarre, erzählen von der Wildnis in und zwischen den Menschen, vom verkleideten Krieg draußen auf der Gasse und von den Fluchten in die Nacht, in den Wald, in die Liebe.