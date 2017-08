URAUFFÜHRUNG „EIN WALZER MUSS ES SEIN“

O-MIA Operette Made in Austria bringt lebendige Operettengeschichten: Ildiko Raimondi und Herbert Lippert, international gefeierte Solisten der Wiener Staatsoper, präsentieren ein unterhaltsames und anspruchsvollen Konzertprogramm vom Beginn der Operetten in Österreich, von der Mitte des 19. Jahrhunderts, bis hin zum Ende der Glanzzeit in den 1930er-Jahren. Eine imposante bewegte Videoprojektion als Bühnenbild verstärkt die musikalische und geschichtliche Dichte des Abends.

Gewinnen Sie jeweils 20x2 Tickets für die Uraufführung am 19. oder 20. August im Wiener Gasometer. Beginn ist um 19:00 Uhr.