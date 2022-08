Über den Wolken; Die AIRPOWER 2o22

„Über den Wolken!“: Unter diesem Motto veranstaltet das Österreichische Bundesheer, gemeinsam mit dem Land Steiermark und Red Bull als Partner am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER22, die größte Flugshow Europas. Die AIRPOWER22 bietet heuer ein Programm in noch nie dagewesener Fülle mit zahlreichen Highlights und Premieren. Insgesamt werden rund 35 Flying Displays mit acht Stunden Programm zu sehen sein. Im Static Display werden rund 60 Luftfahrzeuge präsentiert. Die AIRPOWER22 ist ein Event für die ganze Familie und bietet auch für Kinder abwechslungsreiche Unterhaltung: An den beiden Veranstaltungstagen (2. und 3. September 2022) steht ein eigener Kinderbereich jeweils ab 7.30 Uhr bis zum Ende der Flugvorführungen (17 Uhr) zur Verfügung.