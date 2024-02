Aufgrund des großen Erfolges geht „TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS“ in der Wiener Marx Halle bis 17. März 2024 in die Verlängerung. Das Multimediahighlight feierte im Oktober in Wien Europa-Premiere und zählte bereits 75.000 BesucherInnen.



Tutanchamun – das immersive Ausstellungserlebnis entführt die BesucherInnen in das sagenumwobene alte Ägypten und dessen Geheimnisse. Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 durch Howard Carter machte den Kindkönig über Nacht weltberühmt.



Als Rundum-Erlebnis für die ganze Familie lädt die Ausstellung zur Entdeckungsreise in eine Zeit, in der die Götter des Pyramidenlandes erwachten, und lässt die imposanten Tempel des alten Ägyptens vor den Augen der BesucherInnen wieder so beeindruckend und farbenprächtig auferstehen wie zur damaligen Zeit. Im November hat das immersive Ausstellungserlebnis im Grand Egyptian Museum (GEM) in Gizeh, Ägypten, seine internationale Premiere gefeiert.