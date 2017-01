Tricky Niki - "PartnerTausch"

Am Donnerstag, den 19. Jänner findet die Dernière zu dem Erfolgsprogramm "PartnerTausch" statt. Der erfolgreiche Bauchredner, mehrfache Zauber-Staatsmeister und Stand-Up-Comedian Tricky Niki beschließt damit nach drei Jahren die Erfolgsgeschichte des Programms. Frech und charmant kombiniert er sehenswertes Bauchreden mit schlagfertiger Stand-Up-Comedy, moderne Show-Unterhaltung mit professioneller Zauberei auf höchstem Niveau.



Nach dem Erfolg seines ersten Solo-Programms „Magic Entertainment“ (2011-2013) reißen sich nun in „PartnerTausch“ (Regie: Bernhard Murg) die diversen Puppen-Charaktere darum, diesmal auch in Nikis neuer Show mitwirken zu dürfen: Als da wäre zum Beispiel Erika, als „rustikale Domina vom Lande“ dem ein oder anderen Zuseher ja vielleicht bereits persönlich bekannt?! Diese und viele weitere, mit Sicherheit nicht alltägliche, Begegnungen sind ausschlaggebend dafür, dass das Chaos bei der verrücktesten Audition des Landes quasi vorprogrammiert ist. "PartnerTausch“, ein höchst außergewöhnliches Show-Casting, gespickt mit Ironie, Witz und delikaten Missverständnissen.





Mehr Informationen zu Tickets und weiteren Programmen finden Sie unter www.globe.wien