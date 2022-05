Tricky Niki "NIKIpedia - Wenn das die Omi wüsste..."| 24. Mai

Auf der Welt passieren schon komische Dinge. Da gibt es einenVampir, der kein Blut sehen kann. Eine Ausbildung zum Jedi geht mächtig daneben. Ein heißblütiger Drache fängt plötzlich selbst Feuer. Und was hat das alles mit der Omi von Multitalent Tricky Niki zu tun?

Ja, es ist schon eine wundersame Welt voller Mysterien und schräger Pointen, in die das Publikum diesmal versetzt wird. Seine eigene!



Der zumindest dort weltbekannte Entertainer bietet in seinem vierten Solo-Programm NIKIpedia erneut einen irrwitzigen Unterhaltungs-Mix aus Bauchreden, Stand-up-Comedy und Zauberkunst auf höchstem Niveau.