Transformation zum Ansehen - Das Calle Libre Festival wird zehn Jahre alt

Das Calle Libre begeistert inzwischen seit zehn Jahren seine Besucher:innen mit außergewöhnlichen Wandgestaltungen und ansprechendem Programm. Dieses Jahr erstreckt sich das Festival im Rahmen des Jubiläums über zehn Tage – von 27. Juli bis 5. August 2023 im 16. Bezirk. Und wie jedes Jahr kreieren diverse Künstler:innen wieder großflächige Murals und ein buntes Rahmenprogramm wird geboten.

Seit dem Jahr 2014 lockt das Festival Fans von urbaner Kunst an und geht deshalb nun in die zehnte Runde. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, erstreckt sich Calle Libre erstmalig über einen Zeitraum von zehn Tagen. Auch heuer entstehen wieder zahlreiche Wandgestaltungen: Unter dem Titel „DIEZ. Years of Transformation“ werden zehn nationale und internationale Künstler:innen nach Wien geholt, um den 16. Wiener Gemeindebezirk – Ottakring- in bunten Farben erstrahlen zu lassen.

Das Festival findet von 27. Juli bis 05. August statt, wobei die Interpretationen der Künstler:innen mit dem 31. Juli starten. Umrandet werden die Bemalungen von einem bunten Rahmenprogramm: Besucher:innen können sich neben den Murals auch auf verschiedene Street-Art-Workshops sowie Urban-Art-Touren freuen und nicht nur die Augen werden bei Calle Libre verwöhnt - am Hip Hop Day und am Electro Day gibt es Abends für die Ohren auch gute Musik. Zusätzlich soll eine eigene Ausstellung in der Galerie AG18 einen ansprechenden Start des Festivals bieten. Als großer Abschluss ist zudem eine zweitägige Musikveranstaltung in den Räumlichkeiten der Ottakringer Brauerei geplant. Hier wird ein Sammelsurium von angesagten sowie aufstrebenden Hip-Hop- und Elektro- Musiker:innen geboten.

KURIER verlost 5x2 Festival Pässe für die Calle Libre - Closing Party in der Ottakringer Brauerei inkl. Eintritt zum Bierfest von Ottakringer am 04. und 05.08.2023