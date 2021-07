Trajal Harrell: "Maggie The Cat" bei Impulstanz

Hier haben das amerikanische Theater und Hollywood in den 1950ern ganze Arbeit geleistet: Die Katze auf dem heißen Blechdach – im Film spielten Elizabeth Taylor (Maggie) und Paul Newman (Brick) die Hauptfiguren – wurde seinerzeit zu einem echten Kassenschlager. Trajal Harrell greift in seinem Gruppenstück Maggie The Cat Tennessee Williams’ Südstaaten-­Drama auf, verschiebt dabei aber die Perspektive von der reichen weißen Familie auf die der Schwarzen Dienerschaft. Bei dieser bunten, fashion-orientierten Performance mit schönen Stoffen und Kissen ist mit viel Voguing zu heißer Musik – von Bruce Springsteen bis Julio Iglesias – zu rechnen. Und Harrell selbst glänzt als tanzende und rappende „Big Mama“.