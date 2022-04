Genuss-Highlight: Tour de Vin am 30. April und am 01. Mai

Von Weingut zu Weingut flanieren, Winzer persönlich kennenlernen, die besten Weine verkosten und viel Kulinarisches genießen: Die Tour de Vin der Österreichischen Traditionsweingüter am 30. April und 1. Mai ist ein wahres Genuss-Highlight.



Die 40 Mitgliedsbetriebe in den Weinbaugebieten Kamptal, Kremstal, Traisental und Wagram öffnen ihre Hof- und Kellertüren und bieten nicht nur eine große Weinvielfalt, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Bei Riedenwanderungen und Kellerführungen beispielsweise lässt es sich so richtig in die Welt des Weins eintauchen. Und das kulinarische Angebot direkt an den Weingütern ist riesig!



Kosten: Mit dem Tour-de-Vin-Button um € 25,– zwei Tage lang verkosten | erhältlich in jedem Mitgliedsbetrieb

Mehr Infos unter www.tourdevin.at