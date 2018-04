Die 36 Österreichischen Traditionsweingüter rund um Krems, Langenlois und Furth bei Göttweig öffnen am 5. und 6. Mai 2018 ihre Hof- und Kellertüren und laden zur traditionellen Tour de Vin. Dort kann man den aktuellen Jahrgang, aber auch reifere Tropfen verkosten.

Von Weingut zu Weingut flanieren, sich in geselliger Runde einen Überblick über den Charakter des neuen Jahrgangs verschaffen, die WinzerInnen kennenlernen und den eigenen Weinkeller wieder auffüllen. Jedes Weingut bietet zusätzlich ein Rahmenprogramm: Weingartenwanderungen, Kellerführungen, Jazzbrunch, GastwinzerInnen und ein umfangreiches kulinarisches Angebot sorgen für Abwechslung und viel Genuss!

Eintritt: Mit dem Tour-de-Vin-Button um € 25,– | Erhältlich in jedem Weingut